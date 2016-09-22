Мутко: «Планируем ввести потолок зарплат, чтобы условный «Рубин» не переманивал молодежь деньгами»

Министр спорта РФ Виталий Мутко признался, что в ближайшем будущем в РФПЛ планируется введение потолка зарплат для молодых российских футболистов.

«Есть целый комплекс мер: от лимита до заработной платы, до первого контракта молодого футболиста, где должен быть определенный потолок. Все эти меры надо принимать совместно с профессиональным футбольным сообществом.

Но вопрос в том, что потолок зарплат будет тяжело контролировать. Я считаю, что он возможен в закрытом сообществе. На текущий момент он есть в двух лигах мира: НХЛ и НБА.

Берем за пример НХЛ. Они 50% дохода от продажи продукта перечисляют клубам, 50% — игрокам. Там есть возможность устанавливать правила по своему усмотрению и желанию. А нам сейчас сложно об этом говорить. Наши клубы сами должны понять, что они переплачивают футболистам. Но их можно понять — приходится переплачивать за то, что игрок не хочет ехать в Россию, за уровень нашего чемпионата или за отсутствие инфраструктуры.

Сейчас речь в стратегии идет больше о первом контракте, чтобы у наших молодых игроков башню не сносило. Вот здесь мы можем поставить некоторые финансовые ограничения по первому контракту. Чтобы не случалось такой ситуации: играл Рифат Жемалетдинов в «Локомотиве», а тут ему предложили больше в «Рубине», и он побежал туда. Чтобы условный «Рубин» не имел права переманить игрока деньгами, который должен отыграть первые несколько лет в клубе.

Возможна и другая норма. В заявке клуба будет 25 человек, где должно быть не менее трех доморощенных игроков в возрасте до 21 или 23 лет. Здесь нужно четко пояснить, что такое доморощенный игрок. Это прописано во всех ведущих лигах мира, в Германии например. Доморощенный — тот футболист, который провел в структуре клуба не менее четырех лет, при этом он не обязательно должен быть воспитанником. Тогда появится какой-то шанс закрепиться у игрока», – сказал Мутко.