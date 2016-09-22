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  • Мутко: «Планируем ввести потолок зарплат, чтобы условный «Рубин» не переманивал молодежь деньгами»

Мутко: «Планируем ввести потолок зарплат, чтобы условный «Рубин» не переманивал молодежь деньгами»

22 сентября 2016, 18:17
28

Министр спорта РФ Виталий Мутко признался, что в ближайшем будущем в РФПЛ планируется введение потолка зарплат для молодых российских футболистов.

«Есть целый комплекс мер: от лимита до заработной платы, до первого контракта молодого футболиста, где должен быть определенный потолок. Все эти меры надо принимать совместно с профессиональным футбольным сообществом.

Но вопрос в том, что потолок зарплат будет тяжело контролировать. Я считаю, что он возможен в закрытом сообществе. На текущий момент он есть в двух лигах мира: НХЛ и НБА.

Берем за пример НХЛ. Они 50% дохода от продажи продукта перечисляют клубам, 50% — игрокам. Там есть возможность устанавливать правила по своему усмотрению и желанию. А нам сейчас сложно об этом говорить. Наши клубы сами должны понять, что они переплачивают футболистам. Но их можно понять — приходится переплачивать за то, что игрок не хочет ехать в Россию, за уровень нашего чемпионата или за отсутствие инфраструктуры.

Сейчас речь в стратегии идет больше о первом контракте, чтобы у наших молодых игроков башню не сносило. Вот здесь мы можем поставить некоторые финансовые ограничения по первому контракту. Чтобы не случалось такой ситуации: играл Рифат Жемалетдинов в «Локомотиве», а тут ему предложили больше в «Рубине», и он побежал туда. Чтобы условный «Рубин» не имел права переманить игрока деньгами, который должен отыграть первые несколько лет в клубе.

Возможна и другая норма. В заявке клуба будет 25 человек, где должно быть не менее трех доморощенных игроков в возрасте до 21 или 23 лет. Здесь нужно четко пояснить, что такое доморощенный игрок. Это прописано во всех ведущих лигах мира, в Германии например. Доморощенный — тот футболист, который провел в структуре клуба не менее четырех лет, при этом он не обязательно должен быть воспитанником. Тогда появится какой-то шанс закрепиться у игрока», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Мутко Виталий
Комментарии (28)
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wobaekat
1474557983
Министр спорта также должен попадать под этот потолок
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KalterJax
1474558071
Клубы переплачивают не по той причине , которую Мудко назвал, а потому что лимит твой всему виной
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андрей андреев
1474558295
"введение потолка зарплат для молодых российских футболистов." То есть, теперь русские будут получать меньше африканцев,только потому ,что злодейка-судьба уготовила им родиться в России? Тогда молодые футболисты побегут денатурализироваться ))))
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Joko21
1474558770
будет как и в политике, т.е. : предвыборные обещания - красивые речи - избрание президента - слив обещанных реформ в долгий ящик
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multiscan
1474559376
Значит, условному "Рубину" переманивать игроков низззя, а безусловным ЦСКА, "Спартаку", "Зениту" - можно?
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человек просто
1474562426
Что за чушь, равнять зарплаты. Если у клуба больше финансирование то и заплатить он может больше. И позволить игроков покруче. Даже у мелкого клерка Газпрома зарплата намного больше, чем зарплата у продавщицы из продмага. Или почесному тоже сравняем?
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kykyi
1474563251
-" Взять все и поделить. А то у некоторых штанов 20 пар, живет в 7 комнатах." _" Прекрасно, доктор скольким мы сегодня отказали" -"13 человек" -" 390 рублей. С вас Шариков, 130"
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Krics
1474565382
Условный "Рубин" или реальный бомжатниК.
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Chernyi Lis
1474573660
вот сука какая...а про зенит молчит и др.клубы(((
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alp
1474574460
мутко уже облажался на своем посту. какого хера ему дают второй шанс не пойму. кому то нравиться плясать на граблях
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