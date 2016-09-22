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    Луческу: «Буду продолжать привлекать в «Зенит» молодых игроков»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился наблюдениями от матча 1/16 финала Кубка России, в котором его команда одержала крупную победу над «Тамбовом» (5:0).

    «Провели очень сложный первый тайм, хозяева активно начали и нанесли несколько опасных ударов. Хорошо, что удалось забить один гол в первом тайме, а после второго мы полностью завладели преимуществом. К сожалению, качество поля не позволило показать футбол, который понравился бы болельщикам.

    Буду продолжать привлекать в команду молодых игроков. Мы вместе прошли летние сборы, они знают мои принципы игры. Это перспективные ребята, за выступлениями которых я пристально наблюдаю», – заявил Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2016 16:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +115

      slawianka 23 сентября 2016, 08:35

      Ну хоть иностранец этим займется, и то хорошо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2016, 00:11

      давно пора

      0
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