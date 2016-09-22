Примера. «Барселона» и «Атлетико» поделили очки и другие результаты

В матче пятого тура Примеры «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Атлетико» – 1:1. В конце первого тайма Иван Ракитич вывел каталонцев вперед, но во второй половине Анхель Корреа восстановил равновесие.

В других встречах тура «Атлетик» обыграл «Гранаду», «Реал Сосьедад» разгромил «Лас-Пальмас».

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Барселона – Атлетико – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ракитич, 41; 1:1 – Корреа, 61.

Гранада – Атлетик – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Гарсия, 15; 1:1 – Карсела-Гонсалес, 44; 1:2 – Лапорт, 77.

Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Жозе, 1; 2:0 – Вела, 22 (с пенальти); 3:0 – Зурутза, 35; 4:0 – Жозе, 53 (с пенальти); 4:1 – Тана, 61.

Удаления: нет – Боатенг, 21.

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