Бундеслига. «Бавария» разгромила «Герту» и другие результаты

В матче четвертого тура Бундеслиги «Бавария» отправила в ворота «Герты» три безответных мяча. Авторами голов стали Франк Рибери, Тьяго Алькантара и Арьен Роббен.
В других встречах тура «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М сыграли вничью, «Байер» и «Аусбург» голов не забили, «Вердер» проиграл «Майнцу», «Шальке» уступил «Кельну».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур
Голы: 1:0 – Рибери, 16; 2:0 – Алькантара, 68; 3:0 – Роббен, 72.
РБ Лейпциг – Боруссия М – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Вернер, 6; 1:1 – Джонсон, 84.
Голы: 1:0 – Хайрович, 12; 1:1 – Малли, 87; 1:2 – Де Блассис, 90.
Голы: 1:0 – Хунтелаар, 36; 1:1 – Осако, 38; 1:2 – Модесте,77; 1:3 – Цоллер, 84.
Источник: Бомбардир.ру