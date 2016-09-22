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Судьи
Главный судья:
Роберт Хартманн (Крюгцелль)
Материалы

Шальке-04 - Кельн

21.09.2016, Среда, 21:00 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Германия. Бундеслига, 4 тур Шальке-04 - Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Кельн 1:3 Шальке-04
8 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Шальке-04 0:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Кельн 2:0 Шальке-04
15 тур
13 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
28 января, суббота 21:30 Кельн 1:4 Шальке-04
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Шальке-04 5:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 17:30 Кельн 2:1 Шальке-04
17 тур
18 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 17:30 Шальке-04 2:0 Кельн
5 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Кельн 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
23 тур
6 марта, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Кельн
6 тур
26 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:0 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 7 2 89:22 +67 82
2. РБ Лейпциг 34 20 7 7 66:39 +27 67
3. Боруссия Д 34 18 10 6 72:40 +32 64
4. Хоффенхайм 34 16 14 4 64:37 +27 62
5. Кельн 34 12 13 9 51:42 +9 49
6. Герта 34 15 4 15 43:47 -4 49
7. Фрайбург 34 14 6 14 42:60 -18 48
8. Вердер 34 13 6 15 61:64 -3 45
9. Боруссия М 34 12 9 13 45:49 -4 45
10. Шальке-04 34 11 10 13 45:40 +5 43
11. Айнтрахт Ф 34 11 9 14 36:43 -7 42
12. Байер 34 11 8 15 53:55 -2 41
13. Аугсбург 34 9 11 14 35:51 -16 38
14. Гамбург 34 10 8 16 33:61 -28 38
15. Майнц 34 10 7 17 44:55 -11 37
16. Вольфсбург 34 10 7 17 34:52 -18 37
17. Ингольштадт 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. Дармштадт 34 7 4 23 28:63 -35 25
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