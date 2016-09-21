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  • Селюк: «Если Пеп хочет войну, он ее получит. Яя расскажет всю правду, и фанатам она не понравится»

Селюк: «Если Пеп хочет войну, он ее получит. Яя расскажет всю правду, и фанатам она не понравится»

21 сентября 2016, 19:00
22

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал своем конфликте с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Если Пеп Гвардиола хочет войну, он ее получит. Ему не нравится мое мнение? А чего он ждал после того, как поступил так с Яя? Я сказал так, потому что чувствую, что Пеп мстит Яя. К несчастью для Гвардиолы, мы живем в мире, где у каждого есть свобода слова.

Пепу не нужны игроки-личности. Ему нужны те, кто боится его, и делает все, что он говорит. Прибыв в Манчестер, он первым делом начал борьбу против Харта и Яя – двух главных игроков клуба. Харт – вратарь сборной Англии, Яя становился лучшим игроком Африки четыре раза. Оба были сильными личностями в раздевалке, и это не нравилось Гвардиоле.

Когда приходишь в гости, нужно относиться к хозяевам с уважением. Нельзя прийти в чужой дом и попросить хозяев его покинуть. Так он поступил и в «Барселоне». Он вынудил Это‘О уйти. Ибрагимович, купленный за 57 миллионов фунтов, был продан всего за 18 миллионов.

Извинюсь ли я? Что ж, жизнь научила меня никогда не говорить «никогда». Но извинится ли Пеп перед Яя? А перед Хартом и Пеллегрини? Посмотрите, как он поступил с Пеллегрини. Он согласился возглавить клуб, когда прежний тренер еще боролся за титулы . Коллеги должны уважительно относиться друг к другу, особенно в Англии, где важно быть джентльменом.

Яя профессионал. Он будет делать все, что от него требуется, а в конце сезона покинет клуб с высоко поднятой головой. Если «Сити» хочет платить футболисту, который не играет, то это их проблемы.

Но когда контракт закончится, он расскажет правду о Гвардиоле, и фанатам «Манчестер Сити» она не понравится», – сказал Селюк.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Гвардиола Хосеп
Комментарии (22)
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Тraumtanzеr
1474473778
Агенты стали пиздеть больше чем кто либо.
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Rorschach krym
1474475134
Яя тяжелый уже
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Вомбат
1474475833
Но когда контракт закончится, он расскажет правду о Гвардиоле, и фанатам «Манчестер Сити» она не понравится», – сказал Селюк. То есть Яя знает еще что-то о Гвардиоле, чего не знает Селюк? Откуда тогда Селюк знает, что это не понравится фанатам? По-моему, этот Селюк просто напускает известно чего.
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Legioner-05
1474476440
Затеял грязные игры
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Joko21
1474477028
назревает и вправду война между Гвардиолой и Селюком
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Ромарио1981
1474477088
че за правда? что дед мороз не существует?
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Мортус
1474477652
Реально заДрало уже это козлино. Молотит и молотит языком своим грязным. Скоро уже войну марсианам объявит.
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Рустам Толпиев
1474480061
Он скажет что Пеп не выигрывал кубок Африки !!!
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cska-62
1474481107
Да, да,... Яя Туре расскажет правду! О том, как Гвардиола как настоящий идальго отказался снимать штаны и подставлять зад прохиндею и безродному космополиту Селюку! Который за это и объявил ему "войну"... :-)))))
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Диктор
1474483108
Ну начни войну и ты обречен,кто с тобой потом дело будет иметь то? Лучше сразу извинись и засунь свои грязный язык в ж.....у.
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