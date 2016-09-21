Селюк: «Если Пеп хочет войну, он ее получит. Яя расскажет всю правду, и фанатам она не понравится»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал своем конфликте с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Если Пеп Гвардиола хочет войну, он ее получит. Ему не нравится мое мнение? А чего он ждал после того, как поступил так с Яя? Я сказал так, потому что чувствую, что Пеп мстит Яя. К несчастью для Гвардиолы, мы живем в мире, где у каждого есть свобода слова.

Пепу не нужны игроки-личности. Ему нужны те, кто боится его, и делает все, что он говорит. Прибыв в Манчестер, он первым делом начал борьбу против Харта и Яя – двух главных игроков клуба. Харт – вратарь сборной Англии, Яя становился лучшим игроком Африки четыре раза. Оба были сильными личностями в раздевалке, и это не нравилось Гвардиоле.

Когда приходишь в гости, нужно относиться к хозяевам с уважением. Нельзя прийти в чужой дом и попросить хозяев его покинуть. Так он поступил и в «Барселоне». Он вынудил Это‘О уйти. Ибрагимович, купленный за 57 миллионов фунтов, был продан всего за 18 миллионов.

Извинюсь ли я? Что ж, жизнь научила меня никогда не говорить «никогда». Но извинится ли Пеп перед Яя? А перед Хартом и Пеллегрини? Посмотрите, как он поступил с Пеллегрини. Он согласился возглавить клуб, когда прежний тренер еще боролся за титулы . Коллеги должны уважительно относиться друг к другу, особенно в Англии, где важно быть джентльменом.

Яя профессионал. Он будет делать все, что от него требуется, а в конце сезона покинет клуб с высоко поднятой головой. Если «Сити» хочет платить футболисту, который не играет, то это их проблемы.

Но когда контракт закончится, он расскажет правду о Гвардиоле, и фанатам «Манчестер Сити» она не понравится», – сказал Селюк.