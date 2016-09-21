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    Кубок России. «Спартак» с минимальным счетом уступил «СКА-Хабаровску»

    В рамках 1/16 розыгрыша Кубка России «СКА-Хабаровск» принимал на своем поле московский «Спартак». В результате обоюдоострой игры счет во втором тайме удалось открыть хозяевам. На 57 минуте в ворота красно-белых единственный гол забил Владислав Никифоров.

    Кубок России. 1/16 финала

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) — Спартак (Москва) 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Никифоров, 57.

    СКА-Хабаровск: Довбня, Удалый, Микуцкис, Эдиев, Кацаев, Калинский, Карасев, Черевко, Булия (Дедечко, 36), Лескано (Кобялко, 66), Никифоров (Казанков, 77), Дедечко.

    Спартак: Песьяков, Кутин, Маурисиу, Таски, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Попов (Зе Луиш, 62), Зуев (Промес,55), Давыдов, Мелкадзе (Зобнин, 67).

    Предупреждения: Александр Черевко, 41; Ромуло, 45; Исмаил Эдиев, 50; .Фернандо, 53; Кобялко, 90+1; Дедечко, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 13:50
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2016, 17:42

      Напишем что и раньше..Всё нормуль..Основа бегает против Байера,Тотенхема и Монако. Дубль себя показал в Красноярске. Проиграли? Да. Но мы ещё не успели соскучиться по КР и нам есть где ещё играть. ЛигаЧемпионов! (Привет Спартаку..). Как сказал ваш Ребров: "Уж лучше пропускать в каждом матче ЛЧ,чем вообще там не играть". Улыбнуло? То то..

      -1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 21 сентября 2016, 16:55

      коней надрали--что они теперь писать будут?

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 сентября 2016, 15:09

      Выиграть кубок Соль значительно легче, чем обыграть разваливающийся на глазах СКА (Хабаровск)...В принципе, ничего удивительного, хорошо еще,что не 1-18 продули...

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 > Чикомас 21 сентября 2016, 15:12

      где тебя делали? конь все ясно

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > nik55 21 сентября 2016, 15:15

      Не свинья, это точно. И горжусь этим.

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 21 сентября 2016, 15:08

      собралась свора сабак

      2
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 21 сентября 2016, 15:04

      У меня сложилось впечатление, что некоторые игроки просто сливали игру.

      0
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      Рейтинг: +8

      Stepanida 21 сентября 2016, 15:04

      знал, что так и будет

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 сентября 2016, 15:01

      Слишком короткой оказалась полоса белая, длиною- от АЕКа до СКА...
      Очередной плевок в своих болельщиков не заставил долго ждать.Печально,однако...

      3
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 21 сентября 2016, 15:00

      не повезло. Или это их уровень?

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 21 сентября 2016, 15:00

      Ну всё закончилась супер игра Спартака..

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      Рейтинг: +244

      Grelas 21 сентября 2016, 14:59

      Все нормально. Просто Спартак решил "сосредоточиться на чемпионате" )))

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa > Grelas 21 сентября 2016, 15:14

      Респект!!!

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      Рейтинг: +244

      Grelas > Lexa_Lexa 21 сентября 2016, 15:15

      Взаимный респект, земляк.)

      1
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