Конте: «Я доволен игрой Фабрегаса»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен игрой Сеска Фабрегаса в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Лестер Сити» (4:2).

«Я доволен игрой Сеска. На тренировках я неизменно вижу его профессиональное отношение к делу, и сегодня ему удался отличный матч. Когда его помощь понадобилась команде, он выполнил свою работу с блеском. Я ценю это в нем.

Я хочу видеть такой подход со стороны всех игроков. Мне нужна здоровая конкуренция в команде, которая позволит мне выбирать на каждый матч лучших из лучших», – сказал Конте.

В данном матче Сеск Фабрегас отметился дублем, выйдя в стартовом составе всего во второй раз за сезон.