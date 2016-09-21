Монтелла: «В матче с «Лацио» я увидел сплоченный коллектив»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла остался доволен действиями своих футболистов в матче 5-го тура итальянской Серии А, в котором его команда встретилась с «Лацио».

«Сегодня я остался доволен. В тот моменте, когда ты добиваешься победы, все кажется позитивным.

Нам следует стремиться играть более сбалансировано, но в матче с «Лацио» я увидел сплоченный коллектив. Это относится и к тем, кто получает меньше времени на поле. Футболисты заслужили похвалы», – заявил Монтелла.

Напомним, матч «Милан» – «Лацио» закончился со счетом 2:0.