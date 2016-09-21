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    Кркич выразил желание выступать за сборную Сербии

    Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич выразил желание защищать цвета сборной Сербии, сообщает novosti.rs. Федерация футбола страны уже направила запрос в ФИФА, чтобы получить нужное разрешение.

    В настоящее время 26-летний форвард является игроком сборной Каталонии, также на его счету один матч в футболке испанской национальной команды. Несмотря на это, Кркич имеет право на смену футбольного гражданства, так как его отец – гражданин Сербии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 01:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 сентября 2016, 07:34

      Такой прям любитель родины, ага. Прям как "наш" Нойштедтер ))) Не сложилось в Испании и сразу вдруг вспомнил о сборной Сербии. Патриот хренов. Вот понимаю африканцы, сразу после молодежных уровней играют за свои страны многие! Хотят помочь развивать футбол в своих странах.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 сентября 2016, 01:43

      Долго собирался, ага.

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