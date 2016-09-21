Кркич выразил желание выступать за сборную Сербии

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич выразил желание защищать цвета сборной Сербии, сообщает novosti.rs. Федерация футбола страны уже направила запрос в ФИФА, чтобы получить нужное разрешение.

В настоящее время 26-летний форвард является игроком сборной Каталонии, также на его счету один матч в футболке испанской национальной команды. Несмотря на это, Кркич имеет право на смену футбольного гражданства, так как его отец – гражданин Сербии.