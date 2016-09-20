Диего Милито: «Икарди стоит столько же, сколько и Игуаин»

Экс-форвард «Интера» Диего Милито сравнил нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди с бомбардиром «Ювентуса» Гонсало Игуаином. По его мнению, трансферная стоимость 23-летнего игрока миланцев должна быть не менее, чем у футболиста «бьянконери», за которого туринцы заплатили «Наполи» более 90 миллионов евро.

«Икарди стоит столько же, сколько и Игуаин. Мне кажется, эти двое разыграют титул лучшего бомбардира Серии А в нынешнем сезоне. Мауро известен как «убийца» в штрафной, а во встрече против «Ювентуса» он показал себя еще и очень командным игроком. А ведь ему всего лишь 23 года», – сказал Милито