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  • Ринат Билялетдинов: «Пока «Рубин» заиграет, можно и вечность ждать»

Ринат Билялетдинов: «Пока «Рубин» заиграет, можно и вечность ждать»

20 сентября 2016, 20:39
5

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отметил, что неизвестно, сколько времени понадобится тренерскому штабу казанцев, чтобы команда заиграла и начала показывать результат. После семи туров подопечные Хави Грасии имеют в своем активе шесть очков и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

– Сколько еще времени нужно тренерскому штабу, чтобы команда заиграла?

– Здесь можно только гадать, а тот, кто скажет, что знает – лукавит. К тому же, надо знать команду, игроков, обстановку внутри. Одним словом – не ответишь. Сколько даст начальство, столько и будем ждать. Можно и вечность ждать.

– Уход Игоря Портнягина в московский «Локомотив» еще даст о себе знать?

– На мой взгляд, да, однако, в «Рубине», наверное, думали над принятием решения. Тренерский штаб, судя по всему, сделал ставку на Жонатаса, ведь он играет с Игорем в схожей манере и габариты примерно одинаковые, но ставку решили сделать именно на бразильца. Вот и пожалеют, что отпустили Портнягина. С другой стороны, держать футболиста на лавке, давать немного играть – тоже неправильно. Ну, отпустили и отпустили! Значит, была какая-то логика. Аукнется или не аукнется? Узнаем в конце сезона.

– Кто из легионеров «Рубина», на ваш взгляд, уступает российским футболистам?

– Я бы сказал так: не вижу, кто из легионеров в казанском клубе выше уровнем, чем наши игроки. Имя Алекса Сонга – да. Здесь я согласен. Навеивает воспоминаниями, однако, я пока не увидел чего-то такого, хотя, квалификация, конечно, есть. Но опять же, я не могу сказать, что они на голову сильнее россиян в том же «Рубине».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Билялетдинов Ринат
Комментарии (5)
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Aztec58
1474397006
Ни о чём!
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семечкин
1474406126
у меня такое ощущение, что не только Грассия не имел понятие о лимите легионеров, набирая состав, но и местные ребята, то ли забыли рассказать об этом Грассии, то ли Чалый сам не рассказывал об этом никому....
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rubinovyi2
1474454908
Вот все-то ты знаешь,только почему-то твоя "электричка" рванула с места и заглохла.
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Joko21
1474471622
С Билялетдиновым дела шли веселее
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андрей андреев
1474544041
ллдд
Ответить
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