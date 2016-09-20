Ринат Билялетдинов: «Пока «Рубин» заиграет, можно и вечность ждать»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отметил, что неизвестно, сколько времени понадобится тренерскому штабу казанцев, чтобы команда заиграла и начала показывать результат. После семи туров подопечные Хави Грасии имеют в своем активе шесть очков и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

– Сколько еще времени нужно тренерскому штабу, чтобы команда заиграла?

– Здесь можно только гадать, а тот, кто скажет, что знает – лукавит. К тому же, надо знать команду, игроков, обстановку внутри. Одним словом – не ответишь. Сколько даст начальство, столько и будем ждать. Можно и вечность ждать.

– Уход Игоря Портнягина в московский «Локомотив» еще даст о себе знать?

– На мой взгляд, да, однако, в «Рубине», наверное, думали над принятием решения. Тренерский штаб, судя по всему, сделал ставку на Жонатаса, ведь он играет с Игорем в схожей манере и габариты примерно одинаковые, но ставку решили сделать именно на бразильца. Вот и пожалеют, что отпустили Портнягина. С другой стороны, держать футболиста на лавке, давать немного играть – тоже неправильно. Ну, отпустили и отпустили! Значит, была какая-то логика. Аукнется или не аукнется? Узнаем в конце сезона.

– Кто из легионеров «Рубина», на ваш взгляд, уступает российским футболистам?

– Я бы сказал так: не вижу, кто из легионеров в казанском клубе выше уровнем, чем наши игроки. Имя Алекса Сонга – да. Здесь я согласен. Навеивает воспоминаниями, однако, я пока не увидел чего-то такого, хотя, квалификация, конечно, есть. Но опять же, я не могу сказать, что они на голову сильнее россиян в том же «Рубине».