Энрике: «У «Атлетико» лучшая оборона»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 5-го тура Примеры против «Атлетико». По словам специалиста, чтобы победить мадридский клуб, его подопечным необходимо действовать безошибочно.

«Мы будем играть против нашего прямого конкурента. Если мы хотим победить, нам необходимо свести к минимуму количество ошибок. Ни одна игра против «Атлетико» не была легкой. У них лучшая оборона. Но также они хороши в атаке, в первую очередь, за счет мобильности. Что касается Неймара, то у него есть свой собственный стиль. И мы в «Барселоне» его очень любим», – заявил Энрике.