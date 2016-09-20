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    Нойштедтер: «Предметный разговор был лишь с одной российской командой – «Рубином»

    Полузащитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о возможном переходе в «Рубин», а также ответил, почему выбрал именно турецкую команду.

    - Когда вы отказались от немецкого гражданства, казалось очевидным: у Нойштедтера есть хорошее предложение в РФПЛ. Неужели не было?

    – В газетах писали о предварительной договоренности с ЦСКА, но это неправда. Какая договоренность, если ни я, ни мой агент даже не общались с людьми из клуба? Предметный разговор был лишь с одной российской командой – «Рубином».

    – Свободный агент с российским паспортом – и вами интересуются только в Казани?

    – Других вариантов в России не было. После чемпионата Европы позвонил тренер «Рубина» и сказал, что во что бы то ни стало хочет видеть меня в команде. Я взял время на раздумье, но решил отказаться. Тут как раз поступило предложение от «Фенербахче». Они были очень настойчивы, действовали четко и быстро. Я съездил в Стамбул, посмотрел на инфраструктуру, на сам город. Меня увиденное впечатлило. Новая культура, новый язык, новая страна, где я вообще никого не знаю и где надо начинать все с нуля, – я люблю подобные испытания.

    – Все это могло быть у вас и в Казани, разве нет?

    – Тренер «Рубина» говорил о том, что будет создаваться абсолютно новая команда. Все с чистого листа. Я решил, что не готов участвовать в этом проекте. И что вообще, наверное, не готов к переходу в российский чемпионат. Допускаю, что в моей карьере наступит момент, когда я все же окажусь в России. Но не сейчас, не в 28 лет.

    – По-вашему, чемпионат Турции сильнее?

    – «Фенербахче» – это бренд, который всем известен. У клуба 20 миллионов болельщиков по всему миру. Хороший подбор игроков. Каждый сезон ставится только одна задача – взять «золото». Клуб всегда участвует в борьбе за титул. Считаю, шансы выиграть чемпионат Турции у нас значительно выше, чем у «Рубина» – победить в РФПЛ. Ничего не имею против казанского клуба, просто говорю, как есть. Кроме того, я хотел выступать в еврокубках. «Фенер» давал такую возможность, «Рубин» – нет. Это важный момент для меня, вместе с «Шальке» мы регулярно участвовали в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.09.2016 17:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +87

      Polilux 21 сентября 2016, 09:54

      Некудышный средний игрочишка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      koka7751 20 сентября 2016, 20:48

      И Вообще у нас таких футболистов целая ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 20 сентября 2016, 20:46

      Чей это сосунок? "Россиянин" - прапраправнук кайзера (Вильгельма)?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 20 сентября 2016, 18:46

      Да кому он нужен то!?!!??тоже мне патриот нашёлся!!

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 18:44

      Рубину для полного "щастья" только немчика не хватает, ага.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Aztec58 20 сентября 2016, 18:52

      Необходимо обратиться к спецам команды оле-ола. Там сразу определяют, кто татарин, кто немец... Что-то, знают, но молчат! Бу!

      -2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 20 сентября 2016, 18:34

      "Новая культура, новый язык, новая страна, где я вообще никого не знаю и где надо начинать все с нуля, – я люблю подобные испытания." ------- Классный игрок, с каждым паспортом - всё с нуля! Зато "Ной как штедтер" - это уже бренд. Плять, чей он потайной ребёнок?

      0
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 20 сентября 2016, 17:18

      лохобан какой то нубяра кому он нужен

      -2
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