Жонатас: «Мы должны сплотиться, работать, прибавлять»

Нападающий «Рубина» Жонатас, ставший автором единственного забитого казанцами гола в матче 7-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:4), поделился эмоциями от матча. По словам форварда, футболистам «Рубина» ничего не остается, кроме как забыть этот матч.

«Сложно говорить после такого результата. 1:4 – это крупное поражение. Сейчас нам нужно проанализировать эту игру и сразу же переходить к следующему поединку. Мы должны сплотиться, работать и прибавлять. Победившая команда всегда играет лучше. Мы просто должны забыть эту игру и прибавить как на общекомандном уровне, так и каждый индивидуально», – заявил Жонатас.