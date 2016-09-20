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    Салугин: «Будем надеяться, что удастся повторить путь «Ростова»

    Форвард «Амкара» Александр Салугин согласен с тем, что игра его команды в новом сезоне схожа с той, которую в прошлом розыгрыше РФПЛ демонстрировал «Ростов». Напомним, что тогда ростовчане стали серебряными призерами первенства.

    «Некоторые параллели можно провести. Тем более Гаджи Гаджиев давно знаком с Курбаном Бердыевым. Также есть схожесть и в тактическом построении игры. Будем надеяться, что удастся повторить путь «Ростова». Хотя пока об этом говорить еще рано. После каждой победы мы устраиваем празднование в раздевалке. У нас есть определeнный ритуал: Муслимыч заходит в раздевалку и начинает кричать: «Амкар!» А вся команда подхватывает его клич. Так было и в Грозном.

    Предстоящий матч с ЦСКА будет для меня особенным. ЦСКА — клуб, который воспитал меня, и будет приятно побывать на их новой арене. Лично поздравлю «армейцев» с таким событием. Но в игре, надеюсь, мы их огорчим. Возможно, это удастся сделать и мне», — сказал Салугин.

    Источник: Известия

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    20.09.2016 09:52
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 20 сентября 2016, 18:20

      давно пора в еврокубки .... заждались уже ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 20 сентября 2016, 12:00

      Похвальное желание.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 20 сентября 2016, 11:50

      С топами нет шансов у вас.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка > zarsm 20 сентября 2016, 11:56

      Посмотрим,....Амкар всегда был неудобным соперником для "грандов"

      1
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      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Marqello 20 сентября 2016, 19:25

      Что за хрень ? Зенит уже решает кому на каком месте быть?! От Спартака зачать не желаете?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка > Marqello 20 сентября 2016, 19:59

      по моему не следите за играми чемпионаата, посмотрите результаты игр Амкара прошлых сезонов с "грандами", из Перим ваш Зенит уедет битым. в прошлом году Зенит выйграл в полуфинале кубка только по пенальти

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 сентября 2016, 11:24

      Меньше говорите о том, что хотите повторить успех Ростова, начнут удалять игроков и давать левые пенальти в ваши ворота. Делайте все молча, оглядываясь по сторонам и тогда придет успех.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > vgarakh 20 сентября 2016, 19:16

      !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 20 сентября 2016, 11:24

      Путь Ростова в никуда. С командой до настоящего времени не расчитались по зарплате. Александр, необходимо ориентироваться на клубы, которые играют стабильно.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 20 сентября 2016, 11:22

      "...У нас есть определённый ритуал: Муслимыч заходит в раздевалку и начинает кричать: «Амкар!»..." - это типа разбудить хочет?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1811

      gor77 20 сентября 2016, 10:51

      Зачем повторять, кого-то? Лучше сделайте своё! Хорошей игры!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 сентября 2016, 10:37

      Ну если вы победите ЦСКА ,то это будет серьезная заявка.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 20 сентября 2016, 11:08

      Если бы оставалось туров 7-10. Это была бы заявка, а пока что это будет просто победа над сильным клубом.

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