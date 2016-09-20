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    Газзаев: «В России тренером может стать официант или бармен»

    Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев уверен, что в стране нужно пересмотреть подготовку футбольных тренеров.

    – Вы говорили о реформе детско-юношеского футбола. Поясните в деталях.

    – В детско-юношеском футболе мы должны коренным образом поменять весь подход к подготовке как молодых футболистов, так и тренеров. Например, обучение тренеров должно быть полноценным, годичным. А не как сейчас – есть ускоренный курс лекций 72 часа. Что же получается – условно официант или бармен может найти немножко времени, прослушать курс и вмиг стать профессиональным тренером? Это никуда не годится.

    Необходима четкая структура и программа работы с детьми. Важно принимать во внимание детскую психологию. Для каждой возрастной группы нужна своя система подготовки.

    Для детей 6 – 9 лет главными направлениями должны быть игровые, эмоциональные и координационные упражнения, обучение техническим элементам, индивидуальное техническое оснащение, а также воспитание и развитие лидерских качеств с самых малых лет.

    С 10 до 13 лет – тактическое образование, совершенствование технических элементов и координации, дальнейшее развитие лидерских качеств.

    С 14 до 16 лет – расширение тактического кругозора, физическая подготовка, дальнейшее совершенствование технических элементов и координации.

    Только с такой системой подготовки мы получим быстрых, техничных и тактически образованных игроков для большого футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2016 07:10
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1191

      ttter 20 сентября 2016, 11:11

      Кто всё это спонсировать будет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Аццский сотона 20 сентября 2016, 11:04

      Это он про сына своего? Супер топ тренера?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 сентября 2016, 10:26

      Правильно он про барменов отписал и про 72 часа тоже хорошо.Слуцкеру,конечно,обидно это читать,но сам виноват,-не не надо было хвалиться дипломом с отличием.

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 сентября 2016, 10:21

      Валерий,а ты член Единой России?

      -1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > yorgenbarenz 20 сентября 2016, 10:41

      Надо было дебаты или рекламу политическую смотреть, что он агитировал за Справедливую Россию.

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 20 сентября 2016, 10:20

      лучше газик с себя начал по этой технологии

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 сентября 2016, 09:24

      но в основном физруки!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 сентября 2016, 09:12

      умеющий давать откаты

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 сентября 2016, 09:05

      Я поддерживаю. Но один вопрос: "Где деньги, Зин?" И это не мало важный фактор.

      0
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      Рейтинг: +16

      Azan perm 20 сентября 2016, 08:26

      дело говорит тренер в школах сейчас плохие.Нужно менять структуру в не болтать

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 сентября 2016, 08:23

      А сейчас, типа, другие подходы теоретические? Лучше про финансирование бы рассказал, где деньги брать на детский футбол!

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