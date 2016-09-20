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  • Вице-президент «Барселоны»: «Мы уже видели Бельерина в качестве куле. Он отличный игрок»

Вице-президент «Барселоны»: «Мы уже видели Бельерина в качестве куле. Он отличный игрок»

20 сентября 2016, 00:25
2

Вице-президент «Барселоны» Хорди Местре прокомментировал информацию о том, что каталонский клуб хочет вернуть защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

«Мы уже видели Бельерина в качестве куле! Это отличный игрок, без сомнения. Венгер убедил его перейти в «Арсенал», пообещав что-то, чего не могли обещать мы. Мы не могли гарантировать, что через два года он будет играть на месте Дани Алвеса.

В многих случаях игрокам бывает полезно уйти, чтоб развиваться, а потом вернуться уже с опытом.

Посмотрите на Фабрегаса, Пике, Альбу, Дениса Суареса… Надеюсь, то же самое произойдет и с Серхи Сампером.

Хорошо, что такие футболисты получают игровое время в других клубах. Это всегда приводило к хорошим результатам для игроков, которые являются носителями ДНК «Барсы», – сказал Местре.

Бельерин покинул «Барселону» в возрасте 16 лет в 2011 году. Ранее сообщалось, что каталонцы заинтересованы в возвращении игрока.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Арсенал Бельерин Эктор
Комментарии (2)
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Luis Figo
1474373054
не сомневайтесь он вернется ему надоест быть всегда четвертым в таблице! )))
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зуб даю
1474460190
А мне тренер говорил: что ты как балерина, играй жестче... только теперь я понимаю, что он имел ввиду
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