Грасия: «Результат отражает ход игры»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча седьмого тура против «Зенита» (4:1).

«Думаю, результат отражает ход игры, «Зенит» в этом матче был сильнее нас. С первых же минут мы предоставили «Зениту» слишком много свободы, что и привело к итоговому счету.

Замена Рочины на Лестьенна? Мы держали лимит в уме, «Зенит»изначально почувствовал себя комфортно на левом фланге. Выпустив Лестьенна, мы пытались сбалансировать игру», – сказал Грасия.