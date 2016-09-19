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    Мельгарехо, Глушаков, Ещенко и Макеев не сыграют против «СКА-Хабаровска» в Кубке

    Защитники «Спартака» Евгений Маккеев и Андрей Ещенко, а также полузащитники Денис Глушаков и Лоренцо Мельгарехо не сыграют в матче 1/16 Кубка России против «СКА-Хабаровска».

    «В общей группе работали все футболисты, кроме Дениса Глушакова, Евгения Макеева, Лоренцо Мельгарехо и Андрея Ещенко, который накануне почувствовал дискомфорт в коленном суставе. Все четверо занимаются по индивидуальной программе и, по мнению медицинского штаба, восстанавливаются быстрыми темпами. Тем не менее Массимо Каррера не планирует привлекать их к кубковому поединку», – гласит сообщение на официальном сайте «Спартака.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.09.2016 19:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1126

      richi 19 сентября 2016, 22:44

      По ходу все идет к траблу. Кубок УЕФА уже есть, осталось взять Кубок России и пройти квалификацию в ФНЛ.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 19 сентября 2016, 20:58

      Должны пройти без проблем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 сентября 2016, 20:31

      Спартак и без этих игроков намного сильнее,проблем быть не должно...

      1
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