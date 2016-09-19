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  • Мостовой: «Спартак» не сдуется, когда пройдет эмоциональный запал Карреры»

Мостовой: «Спартак» не сдуется, когда пройдет эмоциональный запал Карреры»

19 сентября 2016, 16:27
9

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подчеркнул, что в нынешнем сезоне РФПЛ красно-белые выглядят предпочтительнее остальных команд.

«В нынешних успехах «Спартака» есть как заслуга Аленичева, так и Карреры. Красно-белые готовились к сезону с Аленичевым, тогда Каррера был вообще посторонним человеком. Дмитрий Анатольевич прав, говоря, что фундамент закладывал его штаб. Но не стоит забывать о тренере по физподготовке Хавьере Нойя Сальсесе, который остался в команде. Специалист по физподготовке выполняет большую часть работы.

Каррера же сплотил ребят, добавил эмоций и агрессии. Сдуется ли «Спартак», когда эмоциональный запал пройдет? Нет. На фоне остальных команд красно-белые выглядят предпочтительнее, к тому же не играют в еврокубках», — сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо Мостовой Александр
Комментарии (9)
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ribavadim
1474297524
Столько лет без хорошей игры и результатов?! Возможно, мы наблюдаем подъём правнуков Бескова?!! Ах, как прекрасно исполняются нынче в Мюнхене - стеночки, забегания ,да игра в одно касание !
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Андрей Ермошин
1474299264
Это мы уже неоднократно проходили - неплохой старт, затем спад, и, в итоге место за пределами медальной зоны. Дай бог, чтобы это не повторилось, тем более, что основные конкуренты, ослабили свой состав и показывают невыразительную игру.
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Nerlinger
1474305576
Ещё как обдуются и без запала
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Zeff
1474311241
Не сдуются. Попадут под каток Зенита и полопаются один за другим.
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ivanthebest
1474313049
Кто ему опять микрофон дал в руки??? А то ещё сглазит чертяка, тьфу, тьфу))
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спартак спартаков1
1474317258
мычемпионы.устройте моста тоже вкуда нибудь.хоть коментатором.а лучше тренером....но не спецалистом
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