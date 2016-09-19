Мостовой: «Спартак» не сдуется, когда пройдет эмоциональный запал Карреры»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подчеркнул, что в нынешнем сезоне РФПЛ красно-белые выглядят предпочтительнее остальных команд.

«В нынешних успехах «Спартака» есть как заслуга Аленичева, так и Карреры. Красно-белые готовились к сезону с Аленичевым, тогда Каррера был вообще посторонним человеком. Дмитрий Анатольевич прав, говоря, что фундамент закладывал его штаб. Но не стоит забывать о тренере по физподготовке Хавьере Нойя Сальсесе, который остался в команде. Специалист по физподготовке выполняет большую часть работы.

Каррера же сплотил ребят, добавил эмоций и агрессии. Сдуется ли «Спартак», когда эмоциональный запал пройдет? Нет. На фоне остальных команд красно-белые выглядят предпочтительнее, к тому же не играют в еврокубках», — сказал Мостовой.