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    Мостовой: «Спартак» не сдуется, когда пройдет эмоциональный запал Карреры»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подчеркнул, что в нынешнем сезоне РФПЛ красно-белые выглядят предпочтительнее остальных команд.

    «В нынешних успехах «Спартака» есть как заслуга Аленичева, так и Карреры. Красно-белые готовились к сезону с Аленичевым, тогда Каррера был вообще посторонним человеком. Дмитрий Анатольевич прав, говоря, что фундамент закладывал его штаб. Но не стоит забывать о тренере по физподготовке Хавьере Нойя Сальсесе, который остался в команде. Специалист по физподготовке выполняет большую часть работы.

    Каррера же сплотил ребят, добавил эмоций и агрессии. Сдуется ли «Спартак», когда эмоциональный запал пройдет? Нет. На фоне остальных команд красно-белые выглядят предпочтительнее, к тому же не играют в еврокубках», — сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2016 16:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 19 сентября 2016, 23:34

      мычемпионы.устройте моста тоже вкуда нибудь.хоть коментатором.а лучше тренером....но не спецалистом

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 сентября 2016, 22:24

      Кто ему опять микрофон дал в руки??? А то ещё сглазит чертяка, тьфу, тьфу))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 сентября 2016, 21:54

      Не сдуются. Попадут под каток Зенита и полопаются один за другим.

      -2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 сентября 2016, 20:19

      Ещё как обдуются и без запала

      -1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 19 сентября 2016, 18:34

      Это мы уже неоднократно проходили - неплохой старт, затем спад, и, в итоге место за пределами медальной зоны. Дай бог, чтобы это не повторилось, тем более, что основные конкуренты, ослабили свой состав и показывают невыразительную игру.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 сентября 2016, 18:05

      Столько лет без хорошей игры и результатов?!
      Возможно, мы наблюдаем подъём правнуков Бескова?!!
      Ах, как прекрасно исполняются нынче в Мюнхене - стеночки, забегания ,да игра в одно касание !

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