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    Лебеденко: «Задача «Терека» на сезон – попасть в еврокубки»

    Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко рассказал о планах грозненской команды в нынешнем сезоне.

    — Всем известно, что давняя мечта президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова — еврокубки в Грозном. Эта цель в принципе осуществима конкретно по итогам этого сезона?

    — В принципе осуществима. Тот же «Ростов» сейчас играет в Лиге чемпионов, а мы по составу им не уступаем. Поэтому все возможно, в том числе и по итогам этого сезона. Мы знаем желание президента и постараемся его выполнить. Долгое время перед клубом не ставились конкретные задачи, а в этом сезоне задача поставлена — попасть в еврокубки. Для этого должно многое сложиться. И в том числе нельзя проигрывать таким соперникам, как ЦСКА и «Краснодар».

    Источник: Известия

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    19.09.2016 12:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 22 сентября 2016, 10:53

      На деле нужно доказывать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      saidd 19 сентября 2016, 17:17

      для этого нужно занять место, не ниже пятого или выиграть кубок...

      0
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