Грасия: «Не считаю российских футболистов ленивыми, они трудолюбивые»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия перед матчем с «Зенитом» признался изданию «Реальное время», что не считает российских футболистов ленивыми.

— В России есть стереотип, что российские футболисты ленивые и непрофессиональные. Вы согласны?

— Быть может, эти качества относятся к каким-то другим командам, но не к нашей. У нас футболисты не такие.

— Все без исключения?

— Есть менее активные, но такие характеристики к ним не относятся. Напротив, если бы мне нужно было охарактеризовать парой слов российских футболистов, я бы сказал работоспособность, конкурентоспособность и большое желание работать. Не считаю их ленивыми, они трудолюбивые.

— Летняя трансферная компания в новинку для вас. Ваши команды обычно игроков продавали, а «Рубин» — покупает. Что-то новое для себя открыли?

— У нас в составе очень много футболистов. Некоторые сначала тренировались отдельно от команды, потом присоединялись. Некоторых нельзя было заявить. Некоторые были не готовы физически. Поэтому в первых матчах не смогли показать тот уровень, на который мы способны. Надеюсь, со временем ситуация будет улучшаться, игроки наберут свою максимальную форму. В целом, я доволен командой и составом. Дальше будем смотреть, какие позиции нам нужны. Сейчас в клубе очень много игроков, это тоже надо будет в будущем корректировать.