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    Лебеденко: «Неприятно, что «Терек» был в роли праздничного торта на открытии арены ЦСКА»

    Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от новой арены ЦСКА.

    «Стадион ЦСКА очень впечатлил. Пишут, что арена сделана по всем английским канонам. Я последние несколько лет бывал на матчах чемпионата Англии, очень нравится там на трибунах присутствовать. Действительно, можно провести параллели между новой ареной армейцев со стадионами в Англии. Арена отличная, и болельщики молодцы. Единственное, неприятно, что «Терек» был в роли праздничного торта на открытии. За это неудобно перед самим собой и теми, кто за нас переживает», – признался Лебеденко.

    Напомним, что «Терек» уступил ЦСКА в первом матче на новой арене столичного клуба со счетом 0:3.

    Источник: Известия

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    19.09.2016 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 сентября 2016, 12:47

      Так надо было играть, а не ходить по полю пешком... Настолько безвольной команды у терека я давно не видел...

      2
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 сентября 2016, 10:06

      А с Амкаром какой праздник у вас был?

      3
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