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    Рочина: «Лимита на легионеров нет ни в одной европейской стране. Может, нужно его немного ослабить?»

    Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина поделился мнением о лимите на легионеров, который действует в чемпионате России, отметив, что ни в одной европейской стране не существует ограничений по количеству иностранных футболистов в основном составе.

    – Как вы относитесь к лимиту на легионеров?

    – (хватается за голову). Это одна из тех вещей, которую я понимаю и не понимаю одновременно! Этого нет ни в одной европейской стране. Я играл в Англии, где ни один игрок из основы не говорил по-английски. В Испании на испанском могли не говорить по восемь-девять игроков из стартового состава... Может, нужно лимит немного ослабить? Я, конечно, понимаю, что он нужен для того, чтобы было больше русских игроков, но все-таки... В Испании для меня не было никакого значения, какая национальность у моего партнера.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2016 14:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 18 сентября 2016, 21:07

      Что-то безлимитная Англия в глубокой ж. и Голландия и Португалия и еще много кто.

      -1
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      Рейтинг: +26

      robocop 18 сентября 2016, 20:16

      У рашки всегда свой путь...Как в том анекдоте - назовите страну у которой во все времена - славное прошлое,светлое будущее и говённое настоящее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 18 сентября 2016, 19:01

      рАчина :)

      0
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 18 сентября 2016, 16:03

      где ильдарка? гы гы гы

      0
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      Рейтинг: +22

      tub-uen 18 сентября 2016, 15:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лимит создан для развития национального футбола, именно поэтому наша сборная иногда и попадает на ЧМ и ЧЕ. А отмени его,и все, с лихтенштейном мы будем биться не на равных,как сейчас , а лететь в одну калитку. ВОТ ЭТО и пытаются,который год, донести до нас,простых болельщиков, наши ,всеми любимые ,функционеры от футбола.

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > tub-uen 18 сентября 2016, 15:41

      Посмотри на Германию, они на хую вертели твой лимит.

      2
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > tub-uen 18 сентября 2016, 16:16

      без лимита все игроки типо прудникова давно на пенсию ушли бы, так как за такие зарплаты можно было бы 3-4 негров набрать и хуже они точно не играли бы, ну просто хуже некуда

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 18 сентября 2016, 14:42

      Мудаку это объясните

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 сентября 2016, 14:41

      У нас во всем собственный путь, "через жопу".

      -2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 18 сентября 2016, 14:37

      Здесь чиновники мысленно отсталые.Привыкай!!!)))

      1
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      Рейтинг: +430

      andr2112 18 сентября 2016, 14:25

      Теперь будешь знать: "куда ты вляпался"

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 сентября 2016, 14:14

      Его нужно вообще отменить.

      0
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