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    Страндберг: «Будет тяжелая игра, но мы приехали за победой»

    Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг отметил, что ему и его партнерам по команде придется непросто в матче 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» из-за большого количества перелетов.

    «Будет тяжелая игра, но мы приехали за победой. Мы смотрели матчи «Крыльев», это хорошая команда. Конечно, нам непросто из-за того, что сейчас много перелетов. Но мы хорошо играли в выездных матчах и добивались результата. Сегодня мы тоже надеемся на победу», – сказал он.

    Матч состоится сегодня. Начало встречи в 17:15 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    18.09.2016 10:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Раков 18 сентября 2016, 11:56

      Верим Калитос! Тебя давно пора выпускать вместо Лассины! Лёня задумайся!

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