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    Шкулетич и Игорь Денисов сыграют с первых минут за «Локомотив» в матче с «Уфой»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на поединок седьмого тура РФПЛ.

    Локомотив: Гилерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Самедов, Миранчук, Майкон, Шкулетич.

    Запасные: Абаев, Ндинга, Логашов, Янбаев, Михалик, Баринов, Хенти, Игнатьев, Касаев, Портнягин, Ротенберг.

    Уфа: Лунев, Сухов. Аликин, Тумасян, Васин, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Обляков, Слай, Фатай.

    Запасные: Бородько, Никитин, Живоглядов, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Кротов, Де Оливейра, Абдулавов, Марсиньо.

    Источник: РПЛ

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    17.09.2016 18:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11234

      alp 17 сентября 2016, 19:19

      любой команде, где окажется дениSов, желаю всяческих футбольных неприятностей. хочу чтобы этот парень нес клубам беду,.

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