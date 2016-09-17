Рейнгольд: «Если «Спартак» продолжит в том же духе, то на 100 процентов будет чемпионом»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» имеет все шансы стать чемпионом России, если продолжит демонстрировать такой же высокий уровень футбола. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«Если «Спартак» будет играть с таким же настроением – у него большое будущее, и соперник здесь неважен. Я очень доволен работой тренерского штаба. Давно я не видел такого единения между игроками и их наставником. Если команда продолжит также бороться, футбольный бог наградит футболистов. Я все это знаю по себе, и влияние хорошего настроения внутри коллектива крайне важно. Все, что происходит сейчас в «Спартаке», – это один за всех, и все за одного! Если ребята продолжат в том же духе, они будут чемпионами! Это 100-процентно!» – сказал Рейнгольд.