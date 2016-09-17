Родионов: «Каррера тоже принимал решение об уходе из «Спартака» Паршивлюка, Граната и Яковлева»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что главный тренер команды Массимо Каррера тоже принимал решение об уходе из стана красно-белых защитников Сергея Паршивлюка и Владимира Граната, а также хавбека Павла Яковлева. Напомним, что все трое игроков, начинавшие сезон в «Спартаке-2», были возвращены в основной состав по просьбе итальянского специалиста, однако в последний день летнего трансферного окна клуб расторг с ними контракт по взаимному согласию.

– Перед закрытием трансферного окна Каррера привлекал к тренировкам с основой Паршивлюка, Яковлева и Граната, но почти тут же все трое ушли в другие клубы. Почему так получилось? Не приглянулись или решение принималось давно?

– Массимо тоже оказался в непростой ситуации. Да, перечисленные игроки привлекались к занятиям, чтобы главный тренер смог оценить их. И уход футболистов в другие клубы – в том числе и решение Карреры.