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  • Родионов: «Каррера тоже принимал решение об уходе из «Спартака» Паршивлюка, Граната и Яковлева»

Родионов: «Каррера тоже принимал решение об уходе из «Спартака» Паршивлюка, Граната и Яковлева»

17 сентября 2016, 14:24
3

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что главный тренер команды Массимо Каррера тоже принимал решение об уходе из стана красно-белых защитников Сергея Паршивлюка и Владимира Граната, а также хавбека Павла Яковлева. Напомним, что все трое игроков, начинавшие сезон в «Спартаке-2», были возвращены в основной состав по просьбе итальянского специалиста, однако в последний день летнего трансферного окна клуб расторг с ними контракт по взаимному согласию.

– Перед закрытием трансферного окна Каррера привлекал к тренировкам с основой Паршивлюка, Яковлева и Граната, но почти тут же все трое ушли в другие клубы. Почему так получилось? Не приглянулись или решение принималось давно?

– Массимо тоже оказался в непростой ситуации. Да, перечисленные игроки привлекались к занятиям, чтобы главный тренер смог оценить их. И уход футболистов в другие клубы – в том числе и решение Карреры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Гранат Владимир Паршивлюк Сергей Яковлев Павел Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Пастырь
1474112805
все правильно. Паршивлюк не смог заиграть после травмы, Граната покупали из-за паспорта, а Яковлев не уровень Спартака.
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Юрий Крутько
1474113743
Есть результат,есть игра,значит Каррера(весь штаб Спартака) прав.Да и у ребят будет больше игровой практики-все лучше,чем на банке сидеть...
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turist82
1474114495
А ведь при Карпине Паршивлюк играл отменно...помню как и оборону отыгрывал, и его набеги в атаку...одно удовольствие было смотреть. Тогда, когда еще справа Макгиди феерил
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