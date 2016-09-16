Карпин считает, что «Челси» победит «Ливерпуль» со счетом 2:1

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин уверен, что в предстоящем матче 5-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» одержат победу хозяева.

«Победит «Челси» со счетом 2:1, и думаю, что Коста забьет. Удалится или нет? Пускай удаляется, мы же прогнозируем не его удаление.

«Челси» на данный момент – более стабильная команда, даже по составу, если говорить о начале нынешнего сезона. Замен в основном составе практически нет, Конте четко все определил для себя. В «Ливерпуле» же есть проблемы даже с определением стартового состава», – сказал Карпин.