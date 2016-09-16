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Жулиано вошел в сборную тура Лиги Европы

16 сентября 2016, 16:05
11

Полузащитник «Зенита» Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы. В матче первого тура группового этапа против «Маккаби» Тель-Авив (4:3) бразилец отметился голом и тремя результативными передачами.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Люк Стили («Панатинаикос»).

Защитники: Абдул Баба («Шальке-04»), Теренс Конголо («Фейеноорд»), Тьягу Пинту («Османлыспор»), Мигел Витор («Хапоэль» Б-Ш).

Полузащитники: Александер Грюнвальд («Аустрия»), Харис Медуньянин («Маккаби» Т-А), Леон Бэйли («Генк»).

Нападающие: Грегоре Дефрель («Сассуоло»), Чарльз Остин («Саутгемптон»), Жулиано («Зенит»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: УЕФА
Лига Европы Лига Европы Зенит Жулиано
Комментарии (11)
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Сергей Свояк
1474032072
По делу!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1474033331
Вполне заслуженно
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Fju-2
1474033647
Сходу стал лидером Зенита. Без всяких там адаптаций. А Кокорин наверное до пенсии раскачиваться будет.
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Aztec58
1474043185
Заслуженно.
Ответить
kostyandr
1474045066
Невероятный Халк
Ответить
Mariner
1474165647
Да, хорошее приобретение )) А то я по началу сомневался. Не Халк конечно, но пока тоже радует ) + моложе Халка )
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spaike
1474263297
отличный игрок и хорошая замена Халку, главное чтобы так и продолжал играть
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