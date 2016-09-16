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Грасия: «Мы будем играть на победу и с «Зенитом»

16 сентября 2016, 11:21
5

Наставник «Рубина» Хави Грасия перед матчем с «Зенитом» заявил, что он настраивает своих подопечных играть только на победу. Напомним, что встреча пройдет в рамках 7-го тура РФПЛ 19 сентября в Санкт-Петербурге.

«Первая победа нас раскрепостит, и она стала наградой за ту работу, которую ребята проделали за долгое время. Мы будем играть на победу и с «Зенитом». Мы знаем, что это непростая команда, которая больше всех забила голов. Эти качества «Зенит» показал и во вчерашней игре. Однако никто не отнимает у нас надежды одержать очередную победу. Мне нравится играть против любых команд, и нет особенных предпочтений. Особенно мне нравится побеждать. «Зенит» – сильный коллектив, но мы не боимся играть ни против кого.

Главные действующие лица матча – это футболисты. Я не вижу тут дуэли тренеров и не готов рассматривать вопрос в таком ключе. Хотел бы отметить Хави Гарсию, Витселя, Жулиано, Маурисио, Артема Дзюбу, который очень хорошо действует в верховых единоборствах. Отметил бы в целом коллективную игру команды. Не люблю говорить по поводу нашего состава. Прежде мы должны посмотреть, как игроки действуют на тренировках, оценить их взаимодействия. Также нужно оценить и тех ребят, которые внесли свой вклад в победу над «Уралом». Я доволен игрой многих», — сказал он.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Грасия Хави
Комментарии (5)
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badryashev
1474019617
Выставить состав, как с Уралом. Может Лестьена в старте вместо Жонатаса. Оптимальный состав.
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семечкин
1474021067
ГЛАВНОЕ, ПРИ ОТЛОЖЕННОМ ШТРАФЕ НЕ БЕЖАТЬ К СВОИМ ВОРОТАМ!!!!
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paparazzi-kazan
1474038392
Порвем зеньку , как тузик грелку.
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