Фонсека: «Провели почти идеальный матч»

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека рад победе своей команды над «Коньяспором» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. Напомним, что «горняки» вырвали победу во втором тайме благодаря голу Феррейры.

«Это был очень тяжелый сценарий для «Шахтера». Десять игроков соперника находились возле собственной штрафной, и очень тяжело играть, когда вообще нет свободного пространства.

Мы почти всю игру провели на половине поля соперника, владели мячом 73 процента времени и не позволили создать ни одного момента у наших ворот. Провели почти идеальный матч, с чем поздравляю своих подопечных.

Феррейра иногда может не забить, но за что ценю его, так это за большое желание работать. Справедливо, что забил именно он», — сказал Фонсека в эфире канала «Футбол 1».