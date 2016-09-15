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    Ерохин: «Выступление в Молдавии – хороший отрезок в моей карьере»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал об опыте выступления за молдавский «Шериф», за который он играл с 2008 по 2010 год.

    – Сейчас вы игрок сборной России. Но ведь вас, воспитанника московского «Локомотива», в свое время звали и в сборную Молдавии. Почему отказались?

    – Там не то чтобы звали. Был момент, когда предложили: «Ты давно играешь здесь. Есть возможность попробовать попасть в сборную Молдавии». Но тогда уже я мог уйти из «Шерифа» и даже не думал о том, что буду играть за другую страну. Это было время, когда нужно было вернуться в чемпионат России, быть на виду и постараться попасть в нашу сборную.

    – Как вас вообще занесло в Молдавию?

    – Выпустился из школы «Локомотива», и надо было что-то делать дальше. Была возможность продолжить карьеру в каком-то из дублей российских клубов, а тут все-таки настоящий чемпионат, а не молодежное первенство. Согласен, чемпионат Молдавии не самый сильный, но для развития там все есть. Тем более мы играли в групповом этапе Лиги Европы. Я до сих пор считаю, что это был очень хороший отрезок карьеры. Может, там не самые лучшие поля, но было и с кем интересно играть – «Зимбру» или «Дачия», например. Но когда наступил момент оттуда уезжать, я дал согласие на переход в ФК «Краснодар».

    – В «Шерифе» при Кучуке вас ставили центрфорвардом, и вы даже становились лучшим бомбардиром. Почему не остались в атаке?

    – Там были проблемы с нападающими: кого-то продали, кого-то не успели прикупить на замену, и тренеру пришлось выдумывать нестандартный вариант. Сезон в нападении – неплохой опыт, он сейчас мне может пригодиться. Но комфортнее всего мне играть в центре поля.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    15.09.2016 18:58
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