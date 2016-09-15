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    Самсонов: «После отставки Кононова «Краснодару» подошел бы Бердыев»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Олег Самсонов выразил мнение, что ушедшего в отставку Олега Кононова на посту главного тренера «быков» могли бы заменить Курбан Бердыев или Юрий Красножан.

    «В последних матчах «Краснодар» показывал не очень яркую игру, и результаты оставляли желать лучшего. Перемены клубу все же нужны. Правильно ли поступил Олег Кононов? Покажет только время. Я не работал с Шалимовым и не знаю, насколько он квалифицированный специалист. Предполагаю, что руководство клуба находится в поиске достойной замены Кононову.

    На данном этапе «Краснодару» подошел бы Курбан Бердыев, если бы он был свободен. Из наших специалистов — Юрий Красножан», – сказал Самсонов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2016 18:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 сентября 2016, 14:23

      Не трогайте Бердыева!!! У него есть Ростов.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 20:21

      Нашли чьим мнением интересоваться, блин, его там вообще в Краснодар-2 сплавили.

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 15 сентября 2016, 19:36

      Галицкий никогда не пригласит Бердыева, потому что тот не станет слушать советы хозяина команды, а Галицкий не станет такое терпеть.

      2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 сентября 2016, 19:24

      У Курбана Бекиевича уже есть твёрдое место, кормушка)) В клуб, который всё контролирует, он не пойдёт! )

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Сергей Свояк 16 сентября 2016, 10:35

      А что вы минусуете!? Не знаете ситуации, не нужно отрицать... Бердыев замечательный тренер, сам бы у него играл. Но факт что он ещё и бабло сверх положенного зарабатывает, отрицать глупо!

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 15 сентября 2016, 19:08

      Не трогайте вы Бардыева)))

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 сентября 2016, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бердыев нашел злачное место работы, он не уйдет.

      -5
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