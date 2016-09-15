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  • Алькасер: «За всю историю еще не было такого игрока, как Месси»

Алькасер: «За всю историю еще не было такого игрока, как Месси»

15 сентября 2016, 18:06
9

Новичок «Барселоны» Пако Алькасер высказал мнение об атакующем трио каталонского клуба – Лионеле Месси, Луисе Суаресе и Неймаре.

«За всю историю еще не было такого игрока, как Месси. Играть рядом с ним – привилегия для меня.

Для меня также честь находиться в одной раздевалке с лучшим центральным нападающим мира – Суаресом. С нетерпением жду, когда смогу сыграть вместе с ним.

Неймар – очень хорош. Он молод и до сих пор прогрессирует. Он просто получает удовольствие от игры в футбол», – сказал Алькасер.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Суарес Луис Неймар Алькасер Пако
Комментарии (9)
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greck
1473952300
не понял!? Чё список такой короткий? У остальных что задниц нет?...чтоб лизнуть...
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Антибиотик
1473959937
Даже не хочется комментировать бред этого юноши.
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Aztec58
1473960404
Всё так, воздал должное.
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Schicko_008
1473960925
Привилегия - исключительное право кого-то на что-то. То есть это значит, что кроме обладателя привилегии на что-то, другие это делать не имеют право. Например, "вводить чрезвычайное положение в стране - привилегия Президента". А теперь, господа редакторы, почитайте, что вы там понаписали про привилегию!))
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Psih86
1473961350
Лижет,не лижет это его дело,думаю любой из вас увидя Месси в живую будите в восхищении....Я терпеть не могу барсу,но футбол смотрю с 98 года,и лучше игрока я не видел.
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