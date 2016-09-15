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  • Первый тренер Дзагоева: «Алан пересидел в РФПЛ. Ему нужно уехать в Европу»

Первый тренер Дзагоева: «Алан пересидел в РФПЛ. Ему нужно уехать в Европу»

15 сентября 2016, 17:19
15

Первый тренер полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Юрий Наниев считает, что его воспитанник должен попробовать свои силы в Европе. Напомним, ранее сообщалось, что за российским хавбеком в матче против «Байера» наблюдали скауты «Вильярреала», «Эвертона», «Шальке» и «Боруссии Д».

«Хотелось бы, чтобы Алан попробовал свои силы в Европе. Он для этого давно созрел. Даже пересидел в нашем чемпионате. Поэтому у него и нет явного прогресса в последнее время.

Насколько я знаю, он всегда хотел играть в АПЛ. В детстве так вообще был такой период, когда Алан бредил «Челси». Но сейчас он согласится на предложение от любого европейского клуба — попробовать свои силы. У него есть потенциал, чтобы в чем-то прибавить и не сидеть на лавке в Европе, а приносить пользу команде», — сказал Наниев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (15)
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Chernyi Lis
1473949415
действительно, пора в кайрат или где там аршавин
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Тraumtanzеr
1473950131
Гинер жлобяра до такой степени, что меньше чем за 25-30 его не отпустит, тем самым убьет в нем весь талант, как и в акинфееве в свое время.
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tilvan
1473950951
повторит историю с Билялетдиновым уезжал звездой, а вернулся неудачником
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nik55
1473952436
писали скауты смотрят--если бы играл хорошо давно был в Европе
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subbotaspartak
1473953575
Много таких уезжало, Освоились мизеры, мало. А ведь каждый в себе был уверен, Парой кубковых игр проверен. У нас провёл игру, забил гол - и кумир, Думай сам Дзагой, а то ведь сольют в сортир.
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Garrincha58
1473955029
да он и сам никуда не уйдет, кто ему платить больше будет чем Гинер да и не факт что играть будет просидит пару тройку лет как Жирков и вернется, а тем более перед домашним ЧМ никто из них не рискнет уехать, а то ведь можно и без игровой практики остаться
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Aztec58
1473962562
Напрасные грёзы.
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mab1011
1474000704
Мы уже Жиркова отдавали в Европу и кроме записи в трудовой книжке и отполированной лавки Челси -потерянное время. Пусть здесь играет , а не там сидит . Чем других туда отправлять, может самому сначала съездить?
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Joko21
1474014374
нужно пробовать. Иначе зачем тогда вообще играть в футбол?
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_Kesh_Suntar_
1474016171
Нее Гинер не отпустить! Ценный легионер же!
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