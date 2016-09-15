Первый тренер Дзагоева: «Алан пересидел в РФПЛ. Ему нужно уехать в Европу»

Первый тренер полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Юрий Наниев считает, что его воспитанник должен попробовать свои силы в Европе. Напомним, ранее сообщалось, что за российским хавбеком в матче против «Байера» наблюдали скауты «Вильярреала», «Эвертона», «Шальке» и «Боруссии Д».

«Хотелось бы, чтобы Алан попробовал свои силы в Европе. Он для этого давно созрел. Даже пересидел в нашем чемпионате. Поэтому у него и нет явного прогресса в последнее время.

Насколько я знаю, он всегда хотел играть в АПЛ. В детстве так вообще был такой период, когда Алан бредил «Челси». Но сейчас он согласится на предложение от любого европейского клуба — попробовать свои силы. У него есть потенциал, чтобы в чем-то прибавить и не сидеть на лавке в Европе, а приносить пользу команде», — сказал Наниев.