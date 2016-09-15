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    Караваев: «Ушел в «Спарту», даже не задумываясь»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев в интервью корреспондентам «Бомбардира» рассказал, по каким причинам не вернулся в свой родной клуб ЦСКА.

    «Тут все просто. Я не оправдал ожиданий тех людей, которые хотели, чтобы я пришел и сразу начал играть. В этой ситуации не виноват никто, кроме меня. Значит, где-то был слабее, не так играл. На лавке в ЦСКА сидеть не хотелось, а в этот момент подвернулся достойный вариант продолжения карьеры. Ушел, даже не задумываясь. «Спарта» – хороший клуб. Такого шанса могло больше и не быть», – заявил Караваев.

    Полностью интервью с защитником можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      Montenegro88 15 сентября 2016, 14:00

      Молодец, из Спарты на повышение можно пойти, или еврей заберет обратно...

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