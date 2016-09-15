«Бавария» намерена продлить контракты с Рибери, Алонсо и Роббеном

Мюнхенская «Бавария» в ближайшее время может продлить контракт сразу с несколькими возрастными футболистами. Новые соглашения должны получить Арьен Роббен, Франк Рибери и Хаби Алонсо.

«Я уже начал вести с ними переговоры. Не исключено, что все трое поставят подписи под новыми контрактами. Тренерский штаб понимает, что способен работать с футболистами, которым уже за 30. У нас есть хорошее сочетание молодости с опытом», – заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.