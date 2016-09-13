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  • Лига чемпионов. «Бавария» отправила в ворота «Ростова» пять безответных мячей

Лига чемпионов. «Бавария» отправила в ворота «Ростова» пять безответных мячей

13 сентября 2016, 23:38
70

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Ростов» – 5:0. Счет открыл в середине первого тайма Роберт Левандовски, перед перерывом преимущество мюнхенцев удвоил Томас Мюллер, во втором тайме дублем отметился Джошуа Кииммих, а окончательный результат установил Хуан Бернат.

Напомним, в этой группе также выступают ПСВ и «Атлетико».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

Бавария (Германия) – Ростов (Россия) – 5:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Левандовски, 28 (с пенальти); 2:0 – Мюллер, 45; 3:0 – Киммих, 53; 4:0 – Киммих, 60; 5:0 – Бернат, 90.

Бавария: Нойер, Хуммельс (Бернат, 51), Тиаго (Санчес, 71), Мартинес, Левандовски, Коста (Рибери, 65), Рафинья, Видаль, Мюллер, Алаба, Киммих.

Ростов: Джанаев, Калачев, Гранат, Терентьев, Полоз (Думбия, 46), Нобоа, Азмун (Препелицэ, 64), Мевля, Навас, Гацкан, Ерохин.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Ростов
Комментарии (70)
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Cobold
1473799435
Ну хорошо, что не 0:7 как у Селтика! Ростов "спасибо" за ЛЧ!
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ivanthebest
1473799843
Не в качестве издёвки, но более чем ожидаемо. Всё-таки нужно реально оценивать силы команд и расклады. А то многие со слепой верой кричали что Ростов очки зацепит. В каком месте? Это баварка, и это хай класс. Но, тем не менее, это не камень в огород Ростова, нет, они сыграли так, как могли, с полной отдачей, за них не было ни секунды стыдно. Просто охото чтобы неадекваты, которые с чего-то решили что наши команды настолько ебически космически, что могут играть вничью или даже побеждать команды, уровня баварки, пошли и разок долбанулись бошкой об стену, чтобы хоть извилины на место встали. Патриотизм партиотизмом, но адекватность должна всё-таки присутствовать...
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Фан666
1473800160
Всё-таки позорнулись. Это говорит об уровне отечественного футбола. В составе Ростова три игрока "новой" сборной России - Ерохин, Джанаев и Полоз. Это и уровень национальной сборной. Завтра ЦСКА максимум может расчитывать на ничью и это будет суперским результатом. Зато мы футбольная страна и нам срать на всех!
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Вомбат
1473800272
Потеряв накануне двоих защитников, которых заменить было некем Ростов был обречен проиграть крупно. Как я и предсказал, в том числе на этом сайте, счет оказался 5:0. В этом нет ничего постыдного. Стыдно злорадствовать по поводу такого счета неадекватам из моего города, чья команда перед этой игрой купила Новосельцева. В оправдание менеджеров Зенита скажу, что его могли но не стали покупать раньше, чтобы Ростов прошел в группу.
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sargassov
1473801015
Главное, чтоб поражение это никто из игроков не воспринял слишком уж серьёзно, все-таки не ЧР. Хочется чтоб этот состав максимально окреп и был готов к соперникам рангом ниже, типа тех же Псв с Зенитом. По самоотдаче ничего не могу сказать, Бавария это не Вардар, не АЕК и не АПОЭЛ, поэтому "будем посмотреть" как отыграют остальные матчи
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ЖОРРО
1473801646
Бавария есть Бавария...старались,сделали что могли...надеюсь следующий матч с ПСВ в Ростове принесёт первые очки в групповом этапе!))
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XaXatyn
1473803549
А дома Ростов выиграет !
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Boozman
1473804141
Ну а кто что хотел? Все итак изначально знали, что Бавария сильнее и скорее всего победит, просто многие из нас надеялись на чудо, которое, к сожалению, не случилось. К тому же показалось что и Бавария не в полную силу играла, могли и сильнее включиться игру. Всё равно отдадим должное южанам, команда с кучей проблем, долгов, руководством и т.д пробилась в ЛЧ и старается играть. До 2 пропущенного всё смотрелось довольно неплохо. Не будем отчаиваться,тем же Зениту и ЦСКА,которые не первый год играют в ЛЧ и у которых с организацией в клубах всё гораздо лучше и выше поставлено, в своё время немецкие Боруссия,Байер, Вольфсбург и та же Бавария отгружали немало. А Бавария много кому больше 3 отгружает, что поделать, один из сильнейших клубов мира
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VReDNiY
1473827198
По делом Антифутболистам этим. Чмошники сидевшие всю игру в обороне. Пердыевсая тактика отсосала. Как и сам Пердыев. Ростову полного провала что в ЛЧ что в Чемпионате. Крысы ебаные. Сидеть в обороне это нечто. Глорье ебаште минусы
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Fan Loko mik
1473835119
Одного не могу понять, почему так радуются болельщики НАШИХ ГРАНДОВ проигрышу Ростова? Если Бердыев останется в команде на пару лет, то Бавария будет бита вместе с Барселой и Реалом (остальных он уже в прошлом году нагнул конкретно, про них молчу) какой бы желчью не исходили горе болелы, а Ростову не унывать у них ещё всё впереди!
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