Лига чемпионов. «Бавария» отправила в ворота «Ростова» пять безответных мячей

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Ростов» – 5:0. Счет открыл в середине первого тайма Роберт Левандовски, перед перерывом преимущество мюнхенцев удвоил Томас Мюллер, во втором тайме дублем отметился Джошуа Кииммих, а окончательный результат установил Хуан Бернат.

Напомним, в этой группе также выступают ПСВ и «Атлетико».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

Бавария (Германия) – Ростов (Россия) – 5:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Левандовски, 28 (с пенальти); 2:0 – Мюллер, 45; 3:0 – Киммих, 53; 4:0 – Киммих, 60; 5:0 – Бернат, 90.

Бавария: Нойер, Хуммельс (Бернат, 51), Тиаго (Санчес, 71), Мартинес, Левандовски, Коста (Рибери, 65), Рафинья, Видаль, Мюллер, Алаба, Киммих.

Ростов: Джанаев, Калачев, Гранат, Терентьев, Полоз (Думбия, 46), Нобоа, Азмун (Препелицэ, 64), Мевля, Навас, Гацкан, Ерохин.

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