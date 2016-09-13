Хубулов: «Бойкота в команде нет. Есть напряжение из-за задолженности по зарплате»

Полузащитник «Кубани» Арсен Хубулов прокомментировал появившуюся информацию о бойкоте тренировок в краснодарской команде из-за задолженности по зарплате. Футболист подчеркнул, что слова о бойкоте – это слухи, однако заметил, что существует напряжение из-за долгов.

«Никакого бойкота нет, это все слухи. Вчера у нас была восстановительная тренировка, сегодня – контрольный матч. Напряжение из-за задолженности, конечно, есть, но бойкотировать тренировки или игры мы не собираемся. В первую очередь, они нужны нам самим. Клуб пообещал погасить долги. Вскоре будет встреча с руководством, думаю, там скажут что-то подробнее», – заявил футболист.