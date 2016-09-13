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    Капелло: «Нельзя отрицать, что Балотелли великолепный игрок»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил надежду и веру в Марио Балотелли, играющего на правах аренды в «Ницце». По словам специалиста, Балотелли еще не растерял своего таланта.

    «Надеюсь, после всех неудач Балотелли снова станет нормальным человеком и покажет свои футбольные качества. Нельзя отрицать, что это великолепный игрок. Я слышал, он хочет выиграть «Золотой мяч». Для этого ему нужно играть в каждом матче и много забивать в первую очередь. И нужно показать правильное отношение к работе, решимость, амбициозность, уверенность», – заявил Капелло.

    Источник: Sport.sky.it

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    13.09.2016 14:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 18:16

      Но нельзя отрицать что он знатный мудак!

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    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 13 сентября 2016, 15:14

      Ничего особенного так же как и погба

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