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    Матюнин будет судить матч «Зенит» – «Рубин»

    Назначены арбитры на матчи 7-го тура российской Премьер-Лиги. Отметим, что бригада Алексея Матюнина обслужит матч «Зенита» и «Рубина», а Алексей Еськов будет судить матч между «Краснодаром» и «Ростовом».

    16 сентября (пятница)

    «Оренбург» – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)

    17 сентября (суббота)

    «Томь» – «Арсенал»: судья – Игорь Федотов (Москва)

    «Урал» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск)

    «Терек» – «Амкар»: судья – Алексей Николаев (Москва)

    «Локомотив» – «Уфа»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)

    18 сентября (воскресенье)

    «Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    «Краснодар» – «Ростов»: судья – Алексей Еськов (Москва)

    19 сентября (понедельник)

    «Зенит» – «Рубин»: судья – Алексей Матюнин (Москва)

    Источник: РФС

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    13.09.2016 12:53
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