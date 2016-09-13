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    Вице-президент «Монако»: «Клубам Англии не удалось вернуть Фалькао на прежний уровень»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил уверенность в том, что нападающий команды Радамель Фалькао вернется на свой прежний уровень в этом сезоне. По словам функционера, клубам Англии не удалось вернуть форварда на его истинный уровень.

    «Оба английских клуба, в которых был в аренде Фалькао не смогли вернуть его на истинный уровень. Сложно сказать, почему так вышло, видимо, у «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не хватило терпения или желания трудиться с футболистом, но я определенно уверен, что в этом сезоне мы увидим настоящего Фалькао», – заявил Васильев.

    Источник: Daily Mail

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    13.09.2016 12:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 сентября 2016, 13:27

      Когда он там играл у обоих проблемы были... челси жозе даже азар чуть не потух про мю вообще молчу

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