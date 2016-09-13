Роналду: «Матч со «Спортингом» будет особенным для меня»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметил важность предстоящего матча Лиги чемпионов против «Спортинга». Напомним, что 31-летний форвард является воспитанником лиссабонского клуба.

«Для меня это особенный матч против команды, которая занимает важное место в моем сердце. Я хотел, чтобы «Реал» и «Спортинг» попали в одну группу. У «львов» сильная команда и отличный тренер. Это будет еще один замечательный момент в моей жизни.

В Лиге чемпионов я уже играл против «Спортинга», также встречался с «Бенфикой» и «Порту». Новая дуэль против «Спортинга» – большая привилегия для меня», – заявил Роналду.