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    Самбрано: «Должны были побеждать «Урал» со счетом 7:0»

    Защитник «Рубина» Карлос Самбрано поделился наблюдениями от победного матча шестого тура чемпионата России с «Уралом» (3:1).

    — Два разных тайма «Рубин» показал, сложилось впечатление, что, если в первом тайме команда играла с гирями на ногах, то во втором просто летала. Чем это обусловлено?

    — Я думаю, что игра пошла бы совсем по другому сценарию, если бы мы реализовали все моменты, какие у нас были, в этом плане мы сами себе усложнили жизнь.

    — Казалось, что партнеры не всегда вас понимают, так ли это?

    — Я думаю, что такое впечатление складывается, если смотреть на ситуацию со стороны. На самом деле, на поле мне казалось, что все те передачи, которые я отдал, дошли до партнеров. Извне всегда складывается другая картина, на поле все происходит очень быстро, и приходится принимать мгновенные решения.

    — Что скажете о предстоящем сопернике, «Зените»?

    — На самом деле счет – не настолько принципиальная вещь в том матче, который сыграл «Зенит». «Зенит» – это серьезная команда, но я считаю, что «Рубин» – тоже хорошая команда, хотя мы и новый коллектив. Мы все настраиваемся на этот матч и постараемся показать достойную игру. Сегодня тоже могли выиграть со счетом и 6:0, и 7:0, у нас было достаточно голевых моментов, но нам просто не хватило удачи для реализации.

    — Особенно Жонатасу?

    — На самом деле, таков футбол, и мы надеемся, что в следующем матче он распечатает ворота соперника.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.09.2016 01:17
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 13 сентября 2016, 08:28

      ...с Зенитом тяжелее будет,но Рубин может сыграть достойно.Поздравляю всех болельщиков с победой!!!

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      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > FaTeK1945ru 13 сентября 2016, 08:31

      Забыл сказать,как только Жонатас начнёт забивать --его заберут в Зенит,а забивать он начнёт...

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