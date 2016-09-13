Самбрано: «Должны были побеждать «Урал» со счетом 7:0»

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано поделился наблюдениями от победного матча шестого тура чемпионата России с «Уралом» (3:1).

— Два разных тайма «Рубин» показал, сложилось впечатление, что, если в первом тайме команда играла с гирями на ногах, то во втором просто летала. Чем это обусловлено?

— Я думаю, что игра пошла бы совсем по другому сценарию, если бы мы реализовали все моменты, какие у нас были, в этом плане мы сами себе усложнили жизнь.

— Казалось, что партнеры не всегда вас понимают, так ли это?

— Я думаю, что такое впечатление складывается, если смотреть на ситуацию со стороны. На самом деле, на поле мне казалось, что все те передачи, которые я отдал, дошли до партнеров. Извне всегда складывается другая картина, на поле все происходит очень быстро, и приходится принимать мгновенные решения.

— Что скажете о предстоящем сопернике, «Зените»?

— На самом деле счет – не настолько принципиальная вещь в том матче, который сыграл «Зенит». «Зенит» – это серьезная команда, но я считаю, что «Рубин» – тоже хорошая команда, хотя мы и новый коллектив. Мы все настраиваемся на этот матч и постараемся показать достойную игру. Сегодня тоже могли выиграть со счетом и 6:0, и 7:0, у нас было достаточно голевых моментов, но нам просто не хватило удачи для реализации.

— Особенно Жонатасу?

— На самом деле, таков футбол, и мы надеемся, что в следующем матче он распечатает ворота соперника.