Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Салугин может получить премию Пушкаша от ФИФА»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался восхищен забитым мячом нападающего «Амкара» Александра Салугина в ворота «Томи».

    «Я таких красивых голов не видел давно! Салугин нанес потрясающий зрячий удар метров с сорока. Большинство форвардов в его ситуации побежали бы к воротам, в попытках обыграть защитника, но он увидел чуть вышедшего из ворот голкипера и по сумасшедшей траектории отправил мяч в сетку. Главный претендент на гол сезона, а может еще попадет в число лучшей мячей и получит премию Ференца Пушкаша от ФИФА», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 13 сентября 2016, 21:16

      да , хорошо попал .....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 13 сентября 2016, 05:10

      Гол, действительно, красивый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 13 сентября 2016, 00:17

      Редкий по красоте гол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 сентября 2016, 23:23

      Что-то Бубнов расчувствовался в последнее время.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 12 сентября 2016, 23:22

      Гол-шедевр!В РОССИИ войдет,минимум в тройку лучших.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11