Суарес превзошел Месси и Роналду по количеству результативных баллов за первые 100 матчей

Для форварда «Барселоны» Луиса Суареса встреча против «Алавеса» (1:2) в рамках третьего тура Примеры стала сотой в составе каталонского клуба. За это время уругваец записал в свой актив 88 голов и 43 результативные передачи, что в итоге дало 131 балл по системе «гол+пас». К примеру, за аналогичный период лидер «блауграны» Лионель Месси отметился 41-м забитым мячом и 14-ю «ассистами» (55 баллов).

Кроме того, по количеству очков Суарес превзошел и нападающего «Реала» Криштиану Роналду, «соорудившего» за первую «сотню» в Мадриде 95 мячей и 29 пасов (124 балла).

Также на счету «эль пистолеро» самый большой процент выигранных матчей – 80 процентов против 67-ми у Месси и 76-ти у Роналду.